Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зырянов заявил, что «Зенит» не закончил работу с поиском форварда

Зырянов заявил, что «Зенит» не закончил работу с поиском форварда
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал журналистам, что клуб продолжит работу на трансферном рынке в плане поиска форварда после перехода нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

«Позиция форварда закрыта? Нет. Будем искать ещё что-то», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

За 22-летнего Аугусто, по данным СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил турецкому «Трабзонспору» € 15+5 млн, подписав с ним контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз (в 12-й – с учётом чемпионства в СССР). В Фонбет Кубке России клуб вылетел в четвертьфинале Пути РПЛ.

Материалы по теме
Есть второй трансфер «Зенита» этим летом! Что за бразильца взяли в конкуренцию Соболеву?
Официально
Есть второй трансфер «Зенита» этим летом! Что за бразильца взяли в конкуренцию Соболеву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android