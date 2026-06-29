Зырянов заявил, что «Зенит» не закончил работу с поиском форварда

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал журналистам, что клуб продолжит работу на трансферном рынке в плане поиска форварда после перехода нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

«Позиция форварда закрыта? Нет. Будем искать ещё что-то», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

За 22-летнего Аугусто, по данным СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил турецкому «Трабзонспору» € 15+5 млн, подписав с ним контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз (в 12-й – с учётом чемпионства в СССР). В Фонбет Кубке России клуб вылетел в четвертьфинале Пути РПЛ.