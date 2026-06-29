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Зырянов назвал двух легионеров, которым «Зенит» будет искать новые клубы

Зырянов назвал двух легионеров, которым «Зенит» будет искать новые клубы
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о перспективах в клубе из Санкт-Петербурга футболистов Ду Кейроса и Роберта Ренана.

«По регламенту 12 игроков может быть в заявке. Сейчас мы укладываемся. Ду Кейросу и Ренану будем искать новые команды», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ду Кейрос провёл прошлый сезон в аренде в «Оренбурге», а Ренан – в «Васко да Гама».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с Фелипе Аугусто.

Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами.

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