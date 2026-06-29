Мостовой: Месси и Роналду однозначно сыграют на ЧМ-2030 — они разрывают на турнире

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой предположил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду способны выступить на чемпионате мира — 2030. На данный момент аргентинцу 39 лет, а португальцу — 41 год.

«Месси однозначно сыграет на следующем чемпионате мира — 2030. Он гений и уникум. И Роналду тоже может сыграть, если захочет. Просто на Криштиану обрушивается больше критики, а на Месси — меньше. Но я не понимаю, как их можно критиковать. Оба побили все рекорды на протяжении 20 лет, которые только есть. Обалдеть! Одному — 39, другому — 41, и они разрывают на чемпионате мира. Буду двумя руками за, чтобы они приняли участие на следующем чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.