Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Германии и Парагвая на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Германии и Парагвая на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 29 июня.

По полученным данным, шансы Германии на победу в основное время составляют 71,2%. Вероятность победы сборной Японии составляет 11,6%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 17,2%.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).