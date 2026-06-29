Ширер назвал двух игроков сборной Англии, от которых ожидал большего в матче с Панамой

Бывший футболист «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер полагает, что игроки сборной Англии Букайо Сака и Маркус Рашфорд не лучшим образом проявили себя в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы (2:0).

«Я не смотрел статистику, но даже визуально могу определить, что Рашфорд и Сака активно участвовали в действиях команды, однако этого было недостаточно. Меня очень разочаровали первые 10 минут, когда мы целенаправленно контролировали мяч, и я ожидал, что мы продолжим в том же духе, но этого не произошло», — приводит слова Ширера BBC.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх встречах и квалифицировалась в плей-офф турнира. В 1/16 финала ЧМ англичане сыграют с национальной командой ДР Конго.