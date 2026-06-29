Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ширер назвал двух игроков сборной Англии, от которых ожидал большего в матче с Панамой

Ширер назвал двух игроков сборной Англии, от которых ожидал большего в матче с Панамой
Комментарии

Бывший футболист «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер полагает, что игроки сборной Англии Букайо Сака и Маркус Рашфорд не лучшим образом проявили себя в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Я не смотрел статистику, но даже визуально могу определить, что Рашфорд и Сака активно участвовали в действиях команды, однако этого было недостаточно. Меня очень разочаровали первые 10 минут, когда мы целенаправленно контролировали мяч, и я ожидал, что мы продолжим в том же духе, но этого не произошло», — приводит слова Ширера BBC.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх встречах и квалифицировалась в плей-офф турнира. В 1/16 финала ЧМ англичане сыграют с национальной командой ДР Конго.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия забыла выйти на первый тайм. Но завелась во втором — побила два мощнейших рекорда!
Англия забыла выйти на первый тайм. Но завелась во втором — побила два мощнейших рекорда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android