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Дешам высказался о запрете ФИФА чёрных повязок в игре Норвегия — Франция в память о матери

Дешам высказался о запрете ФИФА чёрных повязок в игре Норвегия — Франция в память о матери
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение ФИФА запретить футболистам выйти с чёрными повязками на матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Норвегии (4:1). Во время мирового первенства ушла из жизни мать Дешама, специалист пропустил встречу с Норвегией, так как он отправился во Францию на похороны.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Я получил достаточно поддержки благодаря действиям игроков и сообщениям, на которые смог ответить. Не знаю, было ли это возможно с повязками, это мало что меняет. Мне это не было нужно», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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