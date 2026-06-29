Дешам высказался о запрете ФИФА чёрных повязок в игре Норвегия — Франция в память о матери

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение ФИФА запретить футболистам выйти с чёрными повязками на матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Норвегии (4:1). Во время мирового первенства ушла из жизни мать Дешама, специалист пропустил встречу с Норвегией, так как он отправился во Францию на похороны.

«Я получил достаточно поддержки благодаря действиям игроков и сообщениям, на которые смог ответить. Не знаю, было ли это возможно с повязками, это мало что меняет. Мне это не было нужно», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).