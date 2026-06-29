Мирослав Коубек покинул пост главного тренера сборной Чехии

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) на официальном сайте объявила об увольнении Мирослава Коубека с поста главного тренера местной национальной команды.

«После неудачи на чемпионате мира, за которую я несу совместную ответственность как главный тренер, рассмотрев все обстоятельства, я пришёл к выводу, что предложу свою должность президенту FAČR Давиду Трунду. После взаимных обсуждений и консультаций президент принял моё предложение. Следствием этого является прекращение моей работы с национальной командой.

К данному решению меня также подтолкнула медиакампания, основанная на серии вымыслов против меня. В такой атмосфере моя работа в чешской национальной команде потеряла бы всякий смысл.

Я хотел бы поблагодарить председателя Давида Трунда и исполнительный комитет FAČR за оказанное мне доверие. Я также хотел бы поблагодарить Павла Недведа за сотрудничество, всех членов команды по реализации проекта и сотрудников Футбольной ассоциации Чехии за их огромную самоотдачу и прежде всего игроков. Для меня было большой честью возглавлять сборную Чехии.

Сожалею, что после опыта, полученного на чемпионате мира, не смогу реализовать конкретные и чёткие планы, которые у меня были относительно дальнейшей работы с национальной командой.

Огромное спасибо хочу сказать и болельщикам. Их поддержка на протяжении всего пути квалификации и на самом чемпионате мира была невероятной, и я никогда этого не забуду.

Желаю чешской национальной команде и моему преемнику дальнейших успехов. Буду держать за них кулачки, как и каждый чешский футбольный болельщик», — приводит слова Коубека пресс-служба сборной Чехии.

Сборная Чехии заняла четвёртое место в группе A, набрав одно очко в трёх матчах при разности мячей 2:6.