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«Это человек с безупречной репутацией». Генеральный директор «Сити» — о назначении Марески

«Это человек с безупречной репутацией». Генеральный директор «Сити» — о назначении Марески
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал назначение Энцо Марески на пост главного тренера клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до 2029 года. Итальянец входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год, а также работал с молодёжными командами клуба.

«Энцо был лучшим кандидатом среди всех, кого мы рассматривали. Мы знаем его личность и его видение того, как нужно играть в футбол. Это человек с безупречной репутацией, харизмой и страстью к своему делу.

Помимо успехов в «Челси» и «Лестере», его послужной список в «Манчестер Сити» говорит сам за себя. Он с честью руководил нашей молодёжной командой и внёс ключевой вклад в исторический сезон, когда мы завоевали три трофея.

Мы обеспечим ему всё необходимое для достижения успеха здесь, и все мы с нетерпением ждём, когда увидим его позитивный вклад в следующий этап развития клуба», – приводит слова Сориано официальный сайт клуба.

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