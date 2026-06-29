Дидье Дешам высказался о Килиане Мбаппе и статусе сборной Франции как фаворита ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем национальной команды Килиане Мбаппе и статусе французов как фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Килиан находится в отличной физической и психологической форме. Он хочет добиться больших успехов со сборной Франции, и пока ему это удаётся. Надеюсь, так будет и дальше.

Фаворит? Испания тоже фаворит, как и мы, как и ещё три-четыре команды. Мы должны продолжать играть так, как играли до сих пор. Завтрашний день станет ещё одним шагом на этом пути», — приводит слова Дешама RMC Sport.

По итогам группового этапа сборная Франции набрала семь очков и заняла первое место в квартете I. На стадии 1/16 финала французам предстоит встретиться со сборной Швеции.