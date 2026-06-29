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«Мои фавориты!» Круговой — о голе сборной Японии в ворота Бразилии

«Мои фавориты!» Круговой — о голе сборной Японии в ворота Бразилии
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Футболист ЦСКА Данил Круговой в телеграм-канале отреагировал на гол Каисю Сано на 29-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии (на момент создания публикации счёт 1:0 в пользу японцев).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'    

«Вперёд, Япония! Мои фавориты!» — сказано в публикации Кругового.

По итогам группового этапа сборная Бразилии набрала семь очков и заняла первое место в квартете С. Национальная команда Японии заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе F.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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