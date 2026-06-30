Нидерланды — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 4:00 мск

В ночь с 29 на 30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков и заняла первое место в квартете F. Национальная команда Марокко также заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе C.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).