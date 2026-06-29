Мостовой — о Сперцяне в «Аль-Ахли»: когда платят такие деньжищи, конечно, надо ехать!

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Я поддерживаю решение Сперцяна перейти в «Аль-Ахли». Если есть какой-то вариант в Европе, нужно пытаться уезжать и пытаться доказывать. О Сперцяне мы говорим последние четыре года. Были разные предложения, а он не уезжал. Я понимаю, почему он так делал. У нас и здесь неплохо кормят.

А когда есть вариант в Саудовской Аравии, и платят такие деньжищи, которые тебе обеспечат жизнь на ближайшие 50 лет, конечно, надо ехать! У Сперцяна хороший возраст, он пару лет поиграет там и спокойно вернётся богатым и обеспеченным человеком. Сейчас золотое время для футболистов!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.