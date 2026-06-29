Гарри Кейн не перейдёт в «Барселону» этим летом — Рахман

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн этим летом не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщает журналист и инсайдер Решад Рахман в социальной сети X.

По данным источника, каталонскому клубу сообщили, что англичанина всё устраивает в мюнхенской команде, скорее всего, в ближайшее время он продлит с «Баварией» контракт.

Напомним, Кейн выступает за мюнхенский клуб с лета 2023 года. Текущее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем клубном сезоне Гарри Кейн провёл за немецкую команду 51 матч во всех турнирах, забил 61 мяч и оформил семь результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость англичанина составляет € 60 млн.