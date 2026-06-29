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Мареска — о настрое в «Манчестер Сити»: получать удовольствие от давления

Мареска — о настрое в «Манчестер Сити»: получать удовольствие от давления
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Энцо Мареска поделился своим настроем после назначения на пост главного тренера «Манчестер Сити». Ранее специалист работал с молодёжными командами клуба, а также входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Контракт итальянца рассчитан до 2029 года.

«Это будет мой третий период работы здесь. Я знаю этот клуб, знаю его требования и ожидания. Именно качество людей, работающих здесь, делает это место таким особенным, и я хочу поблагодарить их за то, что они поверили в мои способности.

С нетерпением жду начала работы с игроками. Хочу, чтобы мы побеждали, показывали хороший футбол и получали удовольствие от давления, связанного с представлением «Манчестер Сити»», – приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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