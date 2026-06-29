Каземиро установил рекорд ЧМ с момента своего дебюта по количеству жёлтых карточек

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро установил рекорд чемпионатов мира по количеству жёлтых карточек с момента своего дебюта на турнире. Это случилось в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Японии.

Каземиро получил предупреждение на 14-й минуте. Футболист в подкате перед самой штрафной площадью уронил японского форварда Дзюню Ито.

С момента своего дебюта в 2018 году Каземиро получил пять карточек на мировых первенствах, что является рекордом среди игроков сборных, принимавших участия в турнире за этот период.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).