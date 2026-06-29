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«Реал» и Флорентино Перес пожертвуют € 2 млн жертвам землетрясения в Венесуэле

«Реал» и Флорентино Перес пожертвуют € 2 млн жертвам землетрясения в Венесуэле
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Мадридский «Реал» и президент клуба Флорентино Перес пожертвуют € 2 млн на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле. «Реал» сообщил об этом на своём официальном сайте.

Клуб перечислит € 1 млн на помощь пострадавшим и семьям тех, кто оказался в затруднительном положении после серии землетрясений, затронувших Венесуэлу. Такую же сумму пожертвует Флорентино Перес. Также фонд «Реала» совместно с Красным Крестом запустил кампанию по сбору средств для пострадавших.

«В «Реале» мы хотим выразить всю нашу поддержку, любовь и солидарность с венесуэльским народом в эти очень сложные времена», – написано в посте клуба на его официальном сайте.

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