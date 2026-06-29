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Ахмат — Борац, результат матча 29 июня 2026, счёт 3:1, товарищеский матч

«Ахмат» переиграл «Борац» в контрольном матче
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Завершён контрольный матч, в котором играли грозненский «Ахмат» и боснийский «Борац». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Радомир Антич» в Сербии.

За команду РПЛ забили Эгаш Касинтура (22-я минута), Алексей Касаджиков (76-я) и Лечи Садулаев (88-я, с пенальти).

В своём следующем контрольном матче «Ахмат» 4 июля встретится с сербским клубом «Нови‑Пазар».

По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 37 очков. В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата грозненцы на выезде встретятся с «Локомотивом».

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