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Бразилия — Япония, результат матча 29 июня 2026, счет 2:1, чемпионат мира 2026

Сборная Бразилии победила команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ, забив на 90+5-й минуте
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Бразилии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Японии Каисю Сано на 29-й минуте. Полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт на 56-й минуте. Нападающий Бразилии Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в матче на 90+5-й минуте — 2:1.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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