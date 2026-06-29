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Зарплата Кристенсена по новому контракту с «Барселоной» станет на 50% ниже — Sport.es

Зарплата Кристенсена по новому контракту с «Барселоной» станет на 50% ниже — Sport.es
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Полузащитник Андреас Кристенсен продлит контракт с «Барселоной», зарплата футболиста при этом станет ниже. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, датчанин согласился пойти на сокращение оклада в размере 50%. С экономической точки зрения это поможет сине-гранатовым вписаться в финансовый регламент УЕФА.

В прошедшем сезоне Кристенсен принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Ранее хавбек выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и лондонский «Челси».

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