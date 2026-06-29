Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии, забивавших на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков национальной команды, забивавших на чемпионатах мира. Это случилось в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Японии.

Каземиро отличился на 56-й минуте встречи, забив в возрасте 34 лет 126 дней. По этому показателю полузащитник уступает только форварду Бебето, забивавшему в возрасте 34 лет 137 дней. В топ-5 по этому показателю также входят Тьяго Силва (33 года 278 дней), Нилтон Сантос (33 года 23 дня) и Гарринча (32 года 257 дней).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).