Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии, забивавших на ЧМ

Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков сборной Бразилии, забивавших на ЧМ
Комментарии

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро вошёл в топ-2 самых возрастных игроков национальной команды, забивавших на чемпионатах мира. Это случилось в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Каземиро отличился на 56-й минуте встречи, забив в возрасте 34 лет 126 дней. По этому показателю полузащитник уступает только форварду Бебето, забивавшему в возрасте 34 лет 137 дней. В топ-5 по этому показателю также входят Тьяго Силва (33 года 278 дней), Нилтон Сантос (33 года 23 дня) и Гарринча (32 года 257 дней).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Каземиро установил рекорд ЧМ с момента своего дебюта по количеству жёлтых карточек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android