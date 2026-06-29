Генеральный директор «Ювентуса»: Влахович не входит в наши планы

Генеральный директор итальянского «Ювентуса» Джованни Карневали заявил об отсутствии у клуба желания продлевать контракт с нападающим Душаном Влаховичем. Соглашение серба с клубом заканчивается 30 июня.

«Душан Влахович не входит в наши планы», – приводит слова Карневали журналист Ягиз Сабунчоглу в своём аккаунте в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 35 млн. Ранее сообщалось об интересе к нему «Барселоны», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.