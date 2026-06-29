Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Япония

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года. Бразильская команда победила сборную Японии (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Винисиус провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, Винисиус не отметился результативными действиями. Вингер нанёс три удара по воротам Японии (два – в створ). Точность передач Винисиуса составила 89,7%.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).