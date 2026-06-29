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Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Япония: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Япония
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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года. Бразильская команда победила сборную Японии (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Винисиус провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, Винисиус не отметился результативными действиями. Вингер нанёс три удара по воротам Японии (два – в створ). Точность передач Винисиуса составила 89,7%.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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