«Именно он меняет ход игры». Защитник Испании Льоренте — о Ямале

Защитник сборной Испании и мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал о своих взаимоотношениях с партнёром по национальной команде и нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Мы с Ламином постепенно узнаём друг друга. Ему не нужна особая помощь. Иногда, например, поддерживать его в атаке даже хуже, потому что так ты приводишь ещё одного защитника. Именно он меняет ход игры.

Я делюсь своими мыслями с Ламином и спрашиваю, что ему нужно. Мы общаемся даже во время игры. Чем больше мы общаемся, тем лучше всё проходит», – приводит слова Льоренте Mundo Deportivo.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026, заняв первое место в группе H (семь очков). В 1/16 финала турнира ей предстоит сыграть с командой Австрии.