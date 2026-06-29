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Определились два участника 1/8 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф турнира

Определились два участника 1/8 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф турнира
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Сборная Бразилии переиграла национальную команду Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 и стала вторым участником 1/8 финала турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

1/8 финала ЧМ-2026:

Германия/Парагвай — Франция/Швеция;

Канада — Нидерланды/Марокко;

Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;

США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;

Бразилия — Кот-д'Ивуар/Норвегия;

Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;

Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;

Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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