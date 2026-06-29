Определились два участника 1/8 финала ЧМ-2026. Предварительная сетка плей-офф турнира

Сборная Бразилии переиграла национальную команду Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 и стала вторым участником 1/8 финала турнира.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

1/8 финала ЧМ-2026:

Германия/Парагвай — Франция/Швеция;

Канада — Нидерланды/Марокко;

Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;

США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;

Бразилия — Кот-д'Ивуар/Норвегия;

Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;

Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;

Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).