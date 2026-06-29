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«Реал» подтвердил, что Нико Пас проведёт следующий сезон в «Комо»

«Реал» подтвердил, что Нико Пас проведёт следующий сезон в «Комо»
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Мадридский «Реал» сделал заявление по трансферу нападающего Нико Паса в «Комо».

«Реал» Мадрид, «Комо» и Нико Пас достигли соглашения о том, что игрок останется в итальянском клубе на сезон-2026/2027.

Это соглашение, заключённое по просьбе самого игрока, также предусматривает, что мадридский «Реал» сохраняет за собой одностороннее право выкупа федеративных прав на Нико Паса на сезон-2027/2028», — говорится в заявлении на официальном сайте «Реала».

Пас перешёл в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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