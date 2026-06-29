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Нико Пас: решил, что лучший вариант для моей карьеры сейчас — остаться в «Комо»

Нико Пас: решил, что лучший вариант для моей карьеры сейчас — остаться в «Комо»
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21-летний нападающий «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас в соцсетях высказался о решении остаться в итальянском клубе на сезон-2026/2027. «Реал» сохранил за собой одностороннее право выкупа футболиста в сезоне-2027/2028.

«После многих недель раздумий я решил, что лучший вариант для моей карьеры сейчас — остаться в «Комо» ещё на один год. В клубе, который позволил мне вырасти и стать тем футболистом, которым я являюсь.

Полагаю, что это лучшее решение как для меня, так и для «Реала». Это очень важный год на данном этапе моей карьеры, а также уникальная возможность расти и дальше как футболисту и подготовиться к будущему наилучшим образом», — сказано в публикации Паса в соцсети X.

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