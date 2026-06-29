Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче 1/16 финала ЧМ с Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил форварда национальной команды Неймара в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Японией (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

«Я готовил выход Неймара в дополнительное время. Я поговорил с ним и сказал, что, если мы не сравняем счёт, он выйдет на поле на 60-й минуте. Мы сравняли счёт, и я не хотел менять расстановку… Команда контролировала игру», — приводит слова Анчелотти AS.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).