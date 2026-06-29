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У помощника тренера сборной Португалии Карвальо умер отец, специалист покинет США

У помощника тренера сборной Португалии Карвальо умер отец, специалист покинет США
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Отец помощника главного тренера сборной Португалии Рикардо Карвальо умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Португальская федерация футбола (FPF) на своём официальном сайте.

Сегодня утром, 29 июня, Карвальо остался с командой на тренировке в Палм-Бич (штат Флорида, США), где сборная базируется на время чемпионата мира – 2026, однако ожидается, что он скоро вернётся в Португалию, чтобы присутствовать на похоронах.

Сборная Португалии вышла в плей-офф ЧМ-2026, заняв второе место в группе K (пять очков). В 1/16 финала ей предстоит сыграть с командой Хорватии. На данный момент не уточняется, сможет ли Карвальо присутствовать на матче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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