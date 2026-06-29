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«Уснуть не сможем». Лукин опубликовал пост про бразильцев ЦСКА после победы сборной на ЧМ

«Уснуть не сможем». Лукин опубликовал пост про бразильцев ЦСКА после победы сборной на ЧМ
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин опубликовал пост про бразильских игроков ЦСКА, радующихся победе своей национальной команды над Японией в маче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Лукин в своём телеграм-канале опубликовал видео, которое подписал фразой: «Проиграли спор бразильцам… Была надежда на Японию. Теперь уснуть не сможем».

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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