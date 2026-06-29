«Уснуть не сможем». Лукин опубликовал пост про бразильцев ЦСКА после победы сборной на ЧМ

Защитник ЦСКА Матвей Лукин опубликовал пост про бразильских игроков ЦСКА, радующихся победе своей национальной команды над Японией в маче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Лукин в своём телеграм-канале опубликовал видео, которое подписал фразой: «Проиграли спор бразильцам… Была надежда на Японию. Теперь уснуть не сможем».

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).