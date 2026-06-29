Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ Бразилия — Япония

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команда обыграла Японию (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Каземиро отличился на 56-й минуте встречи, сравняв счёт. Также футболист отметился жёлтой карточкой на 14-й минуте. А на 90+1-й минуте игрок покинул поле из-за полученного повреждения.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).