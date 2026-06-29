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Нынешний состав сборной России стал рекордным по трансферной стоимости футболистов

Нынешний состав сборной России стал рекордным по трансферной стоимости футболистов
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Нынешний состав сборной России стал самым дорогим в истории этой команды, сообщает Transfermarkt.

На данный момент суммарная трансферная стоимость игроков российской сборной составила € 287 млн. Данная оценка составлена по итогам последнего к этому моменту сбора команды, в котором не принял участия голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. Если бы в рейтинге была учтена и стоимость прав на Сафонова, то общий показатель сборной в этом ключе составил бы более € 300 млн.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.

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