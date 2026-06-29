«Чикаго Файр» объявил о трансфере Роберта Левандовского

Клуб из МЛС «Чикаго Файр» объявил о переходе бывшего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Фото: x.com/lewy_official

«Мы подписали в качестве действующего игрока мировую футбольную икону и лучшего бомбардира Польши за всю историю Роберта Левандовского», — говорится в сообщении пресс-службы на странице клуба в социальной сети Х.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Чикаго Файр» расаполагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.