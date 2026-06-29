«Бразилия — красавцы! Японцы три раза центр поля перешли». Мостовой — об 1/16 финала ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Бразилии обыграла Японию (2:1). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

«Бразилия — красавцы! Анчелотти-красавец! Ну, наконец-то, чтобы не рассказывали там, Бразилия старая, Анчелотти уже то-сё. Ребят, слушайте Мостового, ёлки-палки! Ну, он вам неправду не скажет, как это делают многие.

Поэтому, конечно, Бразилия. Японцы — молодцы, три раза в первом тайме центр поля перешли, случайно ударил, случайно забил, и всё. А потом всей командой отбивались. Кто-то будет рассказывать, что вот они играли хорошо в футбол. Ребята, в футбол надо играть, как играет Бразилия, как играет Франция, как играет Испания и так далее.

Так что здорово, чемпионат вообще суперский!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).