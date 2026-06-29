Рекламные паузы ЧМ-2026 принесут Бекхэму внушительную прибыль — Daily Mail

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заработает внушительную сумму на рекламе, которую показывают во время чемпионата мира — 2026, паузы на «водопой» во время матчей турнира также существенно на это влияют. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший капитан английской национальной команды станет богаче на £ 19 млн благодаря рекламе во время ЧМ-2026, поскольку является действующим лицом рекламных кампаний ряда крупных мировых брендов из различных отраслей.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.