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Рекламные паузы ЧМ-2026 принесут Бекхэму внушительную прибыль — Daily Mail

Рекламные паузы ЧМ-2026 принесут Бекхэму внушительную прибыль — Daily Mail
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заработает внушительную сумму на рекламе, которую показывают во время чемпионата мира — 2026, паузы на «водопой» во время матчей турнира также существенно на это влияют. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший капитан английской национальной команды станет богаче на £ 19 млн благодаря рекламе во время ЧМ-2026, поскольку является действующим лицом рекламных кампаний ряда крупных мировых брендов из различных отраслей.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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