Мартинелли забил самый поздний победный гол в основное время матча плей-офф ЧМ с 1966 года

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли стал автором самого позднего победного гола, забитого в основное время на стадии плей-офф чемпионата мира по футболу с 1966 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла национальную команду Японии со счётом 2:1. Полузащитник Японии Каисю Сано открыл счёт на 29-й минуте; полузащитник Бразилии Каземиро сравнял его на 56-й минуте. Мартинелли забил победный гол бразильцев на 90+5-й минуте – самый поздний победный гол, забитый в основное время матча плей-офф турнира с 1966 года.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.