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Мартинелли забил самый поздний победный гол в основное время матча плей-офф ЧМ с 1966 года

Мартинелли забил самый поздний победный гол в основное время матча плей-офф ЧМ с 1966 года
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Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли стал автором самого позднего победного гола, забитого в основное время на стадии плей-офф чемпионата мира по футболу с 1966 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла национальную команду Японии со счётом 2:1. Полузащитник Японии Каисю Сано открыл счёт на 29-й минуте; полузащитник Бразилии Каземиро сравнял его на 56-й минуте. Мартинелли забил победный гол бразильцев на 90+5-й минуте – самый поздний победный гол, забитый в основное время матча плей-офф турнира с 1966 года.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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