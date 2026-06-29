Видео: блогера-фаната Роналду IShowSpeed прогнали с трибуны фанатов Японии криками «Месси»
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Даррен Джейсон Уоткинс, более известный как блогер IShowSpeed, после матча Бразилии и Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира оказался на трибуне японских болельщиков, чему те были не очень рады. Уоткинс был в майке сборной Бразилии. Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29' 1:1 Каземиро – 56' 2:1 Мартинелли – 90+5'
Видео: IShowSpeed прогнали с трибуны фанатов Японии криками «Месси»
IShowSpeed подошёл к некоторым болельщикам Японии, один из фанатов, находившийся рядом с блогером, пытался прогнать его с трибуны криками фамилии Лионеля Месси. Известно, что Уоткинс является ярым фанатом главного соперника Месси — португальца Криштиану Роналду.
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