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Полузащитник Мехди Мубарик ушёл из махачкалинского «Динамо»

Полузащитник Мехди Мубарик ушёл из махачкалинского «Динамо»
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Махачкалинское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе из команды полузащитника Мехди Мубарика. Футболист вернулся в «Аль-Айн» из ОАЭ в связи с истечением срока аренды.

В 27 матчах прошлого клубного сезона Мубарик забил два гола и отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. Игрок является воспитанником марокканского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Видад», «Раджа» Касабланка и другие команды.

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» заработало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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