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Мануэль Нойер — рекордсмен сборной Германии по числу выходов в старте на чемпионатах мира

Мануэль Нойер — рекордсмен сборной Германии по числу выходов в старте на чемпионатах мира
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира с Парагваем. Для 40-летнего вратаря это 23-й выход в старте в рамках чемпионатов мира, это рекорд сборной Германии.

Ранее рекорд удерживали Лотар Маттеус и Мирослав Клозе, у который по 22 выхода в стартовых составах сборной Германии на первенствах планеты. Нойер во время текущего турнира успел догнать рекордсменов и обогнать: встреча с Парагваем стала для него четвёртой в текущем розыгрыше.

Всего за Германию у Нойера 128 матчей, 122 пропущенных мяча и 51 игра «на ноль». Мануэль является чемпионом мира 2014 года.

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