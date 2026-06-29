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«Это то, что Бразилия заслужила». Денис Казанский — о победе «селесао» над Японией

«Это то, что Бразилия заслужила». Денис Казанский — о победе «селесао» над Японией
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Спортивный журналист и комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча сборных Бразилии и Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Поздняя драма. Японская боль, растворённая в бразильском карнавале. Япония была очень хороша. Как и планировалось. Даже без трёх больших игроков, вылетевших по травмам. Строгая, обученная и с хорошим классом. Она припарковалась надёжно, против такой атаки не было никакого смысла отчаянно нарываться — каждый бразилец может один в один решить. И всё равно прессинг местами доставлял эстетическое удовольствие.

Но. У Бразилии в ДНК — верить в малейший шанс и его использовать. Сегодня в этом и была их игра.

Бесконечные кроссы и какой-то хаос в центре поля, Вини в соло. Слишком просто для их класса. А если и проходило, то Судзуки сегодня просто божил.

Анчелотти спокойно использует свою скамейку. В обе стороны, кстати. Каземиро можно было после первого тайма снимать. Всё уступал. А взял и сравнял! Лёгкий «привоз» японцев у своей штрафной, слишком надёжный, до авантюрности и заметный для переворота игры пас назад… всё. Как здорово нашёл место в штрафной Мартинелли (замена сработала). В этом его уровень. Пас Гимарайнса, аккуратный. Такой надрез бритвой…

Типичный «Реал» Анчелотти.

Это то, что Бразилия заслужила. И то, почему за Японию обидно. Любая команды этой пары в 1/4. Пардон за максимализм. Теперь мы знаем какая», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

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