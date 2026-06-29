Неймар опубликовал пост, посвящённый победе сборной Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ

Форвард сборной Бразилии Неймар опубликовал пост, посвящённый победе его команды над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:1). Нападающий обратился к немецкому экономисту Йоахиму Клементу, который предсказал вылет бразильской команды на первой стадии плей-офф. Ранее Клемент угадал победителей ЧМ-2014 (Германия), ЧМ-2018 (Франция) и ЧМ-2022 (Аргентина).

«Господин Йоахим Клемент… пожалуйста, попробуйте ещё раз на следующем чемпионате мира», — написал Неймар на своей странице в социальной сети Х.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).