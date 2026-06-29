«Арсенал» прокомментировал победный гол Мартинелли в ворота Японии на ЧМ-2026

Лондонский «Арсенал» прокомментировал победный гол своего нападающего Габриэла Мартинелли за сборную Бразилии на 90+5-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Японией (2:1).

«Человек для великих моментов», – опубликовал клуб в своём аккаунте в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Мартинелли провёл за «Арсенал» 53 встречи во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Гол Японии стал для него пятым за 26 матчей за национальную команду.

В 1/8 финала турнира Бразилия сыграет с победителем встречи Кот-д’Ивуар – Норвегия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.