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«Арсенал» прокомментировал победный гол Мартинелли в ворота Японии на ЧМ-2026

«Арсенал» прокомментировал победный гол Мартинелли в ворота Японии на ЧМ-2026
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Лондонский «Арсенал» прокомментировал победный гол своего нападающего Габриэла Мартинелли за сборную Бразилии на 90+5-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Японией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Человек для великих моментов», – опубликовал клуб в своём аккаунте в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Мартинелли провёл за «Арсенал» 53 встречи во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Гол Японии стал для него пятым за 26 матчей за национальную команду.

В 1/8 финала турнира Бразилия сыграет с победителем встречи Кот-д’Ивуар – Норвегия.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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