Губерниев в стихотворной форме высказался перед матчем 1/16 финала ЧМ Нидерланды — Марокко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в стихотворной форме высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия).

«Сегодня все живут надеждой одной — вперёд, Марокко, Нидерланды — отстой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков и заняла первое место в квартете F. Национальная команда Марокко также заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе C.