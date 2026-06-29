«Такие матчи они умеют переламывать». Радимов — о победе Бразилии над Японией на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сборной Бразилии в игре 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Японии (2:1).

«Уровень футболистов сборной Бразилии выше, чем у японцев. Несмотря на дисциплину, физическую подготовку [игроков сборной Японии], всё равно эти футболисты [сборной Бразилии] прошли много. И такие матчи они умеют переламывать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).