Мануэль Нойер вошёл в топ-5 игроков по числу матчей в истории чемпионатов мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер вошёл в топ-5 игроков по числу встреч в истории чемпионатов мира. Это случилось в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед (Марокко). На момент публикации новости счёт в матче – 1:0 в пользу сборной Парагвая.

Нойер вышел в стартовом составе. Этот матч стал для него 23-м на мировых первенствах, что позволило голкиперу сравняться с бывшим защитником сборной Италии Паоло Мальдини.

Больше встреч за всю историю турнира провели аргентинец Лионель Месси (29), португалец Криштиану Роналду (25), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).