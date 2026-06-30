Стало известно, сколько Левандовски будет зарабатывать в «Чикаго Файр»

Нападающий Роберт Левандовски будет получать в «Чикаго Файр» $ 20 млн за сезон по двухлетнему контракту. Об этом сообщает журналист польского издания SportInteria Себастьян Сташевски.

Левандовски станет центральной фигурой клуба из штата Иллинойс. По уровню оклада польский игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом лиги после нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Стоит отметить, что указанную выше сумму нападающий будет зарабатывать с учётом бонусов и участия в рекламных кампаниях.

Ранее Роберт Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами.