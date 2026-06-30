Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Нидерландов и Марокко на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Нидерландов и Марокко на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst.

По полученным данным, шансы Нидерландов на победу в основное время составляют 43,2%. Вероятность победы сборной Марокко составляет 27,7%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 29,1%.

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков и заняла первое место в квартете F. Национальная команда Марокко также заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе C.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).