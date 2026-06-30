«Конечно, я счастлив за него». Нони Мадуэке — о победном голе Мартинелли на ЧМ-2026

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Нони Мадуэке прокомментировал гол своего одноклубника и нападающего сборной Бразилии Габриэла Мартинелли в ворота Японии (2:1). Благодаря ему бразильцы смогли пройти в 1/8 финала ЧМ-2026, где им предстоит сыграть с победителем матча Кот-д’Ивуар – Норвегия. Футболист узнал о голе одноклубника на пресс-конференции от журналистки.

«Топ! Конечно, я счастлив за него. Надеюсь, он продолжит играть так же невероятно хорошо – просто не против нас», – приводит слова Мадуэке Sky Sports.

Национальные команды Бразилии и Англии могут встретиться в 1/4 финала ЧМ-2026. В 1/16 финала турнира англичане сразятся со сборной ДР Конго.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.