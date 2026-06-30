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«Конечно, я счастлив за него». Нони Мадуэке — о победном голе Мартинелли на ЧМ-2026

«Конечно, я счастлив за него». Нони Мадуэке — о победном голе Мартинелли на ЧМ-2026
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Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Нони Мадуэке прокомментировал гол своего одноклубника и нападающего сборной Бразилии Габриэла Мартинелли в ворота Японии (2:1). Благодаря ему бразильцы смогли пройти в 1/8 финала ЧМ-2026, где им предстоит сыграть с победителем матча Кот-д’Ивуар – Норвегия. Футболист узнал о голе одноклубника на пресс-конференции от журналистки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Топ! Конечно, я счастлив за него. Надеюсь, он продолжит играть так же невероятно хорошо – просто не против нас», – приводит слова Мадуэке Sky Sports.

Национальные команды Бразилии и Англии могут встретиться в 1/4 финала ЧМ-2026. В 1/16 финала турнира англичане сразятся со сборной ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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