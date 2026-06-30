Германия — Парагвай: команды сыграют дополнительное время

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед (Марокко). Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Команды проведут два экстра-тайма. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее, на 42-й минуте, Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).