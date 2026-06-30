Каземиро прокомментировал своё повреждение в матче 1/16 финала ЧМ Бразилия — Япония

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал своё повреждение в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команда обыграла Японию (2:1). Встреча прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

«Хорошо, что команда проявила психологическую устойчивость: мы продолжали прессинговать и атаковать. Думаю, важно отметить игроков, которые выходят на замену: Эндрик отлично себя проявил, Мартинелли и Райан, который заменил великого Рафинью. Думаю, именно с таким духом и именно с такой командой можно выиграть чемпионат мира.

У меня была небольшая судорога, но ничего серьёзного», — приводит слова Каземиро AS.

На 90+1-й минуте игрок покинул поле из-за полученного повреждения. До этого футболист отметился жёлтой карточкой на 14-й минуте, а на 56-й минуте встречи Каземиро забил гол, сравняв счёт. Полузащитник был признан лучшим игроком матча.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).