«Всё сводится к решению тренера». Мадуэке — о подготовке Англии к сериям пенальти на ЧМ

Нападающий сборной Англии Нони Мадуэке прокомментировал подготовку национальной команды к сериям пенальти на чемпионате мира – 2026.

«Как и ко всем этапам игры, мы относимся к этому крайне серьёзно. В плей-офф это становится всё более важным, поэтому, как и во всех других аспектах нашей игры, мы хотим быть в этом на самом высоком уровне.

Конечно, я всегда готов пробить пенальти. В конечном итоге всё сводится к решению тренера, к тому, чего хочет он и что, по его мнению, лучше для команды, но со своей стороны я всегда готов», – приводит слова Мадуэке The York Press.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы L (семь очков). В 1/16 финала ей предстоит сыграть с командой ДР Конго.